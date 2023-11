“Brasil pode entrar em um ciclo virtuoso como não vemos em anos”, diz Ana Botín, do Santander

ver maisMADRI, ESPANHA — A América Latina está melhor que o resto do mundo e o Brasil pode entrar em um ciclo virtuoso não visto há anos. A avaliação otimista para a região e para o país foi apresentada pela presidente do conselho do Grupo Santander, Ana Botín."No Brasil, a redução do custo da dívida interna vai ajudar as contas fiscais.

"O Brasil vai crescer 3%. O mais importante é que voltemos a crescer. As contas fiscais vão se equilibrar se formos capazes de crescer, uma vez que existam receitas. O Brasil tem instituições fortes, não apenas o Banco Central, mas também políticas, com muitos"checks, and balances", como o Congresso.

Ana também destacou que o Brasil tem inflação controlada, uma matriz energética limpa considerada uma vantagem competitiva e fez reformas digitais, como o Pix, que podem

