Brasil Mais Produtivo: Programa visa promover salto tecnológico em empresas industriais brasileiras

O vice-presidente e ministro do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços (MDIC), Geraldo Alckmin, lançou nesta 5ª feira (16), em Brasília, o novo Programa Brasil Mais Produtivo. O objetivo é promover um salto tecnológico de micro, pequenas e médias empresas (MPMEs) industriais brasileiras. A nova fase do programa vai investir R$ 2,037 bilhões para o engajamento digital de 200 mil empresas de todos os setores industriais.

O MDIC prevê que, em três anos, mais de 93,1 mil empresas terão atendimento direto para conseguir passar por essa transformação digital. “Como melhorar produtividade e competitividade da economia? Aí, surge o novo Brasil Mais Produtivo, procurando de maneira objetiva o diagnóstico, o prognóstico e tratamento .”, afirma Geraldo Alckmi

:

JORNALOGLOBO: 'Capital infernal': nem Rio, nem SP, nem Vitória; saiba qual é a mais quente do BrasilCom massa de ar seco estacionada e ação do fenômeno El Niño, Brasil tem promessa de altas temperaturas pelo menos até sexta-feira (17)

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Onda de calor no Brasil deve durar mais do que o esperadoO Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet) estendeu o alerta de onda de calor no Brasil até a próxima sexta-feira. Mais de 1.400 municípios estão sendo afetados, com temperaturas 5 graus acima do habitual. A expectativa é que essa seja a pior semana até agora de um ano já marcado por extremos climáticos no país.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

JORNALEXTRA: Inscrições para o programa Bolsa Atleta em Saquarema estão abertasAtletas de Saquarema têm até o dia 22 de novembro para se inscrever e concorrer ao programa Bolsa Atleta. A iniciativa é da Secretaria municipal de Esporte Lazer e Turismo, com 80 vagas para esportistas da cidade.

Fonte: jornalextra | Consulte Mais informação »

JORNALOGLOBO: Mais de 16 mil animais silvestres são atropelados nas rodovias do Estado do RioDesde 2017, foram registradas mais de 16 mil mortes de animais silvestres terrestres nas rodovias do Estado do Rio por atropelamento. Com a chegada de mais dois feriados, nesta quarta-feira e na próxima segunda, dia da Consciência Negra, o aumento do tráfego nas estradas fluminenses pede atenção redobrada dos motoristas para evitar acidentes.

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação »

BBCBRASİL: Conflito Israel-Hamas: os diários de moradores de Gaza após mais de um mês de bombardeiosQuatro pessoas em Gaza registraram a vida delas, a pedido da BBC, em meio a bombardeios e mortes de entes queridos.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação »

CNNBRASİL: Ministro de Portos e Aeroportos anuncia plano para reduzir preço das passagens aéreas no BrasilO ministro de Portos e Aeroportos, Sílvio Costa Filho, anunciou que as companhias aéreas apresentarão um plano para reduzir o preço das passagens de avião no Brasil. A medida foi discutida em uma reunião com representantes das principais companhias aéreas, da Associação Brasileira das Empresas Aéreas (Abear) e da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação »