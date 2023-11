Brasil lidera ranking de juros reais mesmo após o corte na taxa Selic

De acordo com o ranking produzido pelo site MoneYou, a taxa de juros reais brasileira é de 6,90%. Logo atrás do Brasil está o México, com 6,89%, e completa o “pódio” dos juros reais mais caros a Colômbia, com 5,48%, em um levantamento com 40 países.

A taxa de juros reais é a taxa “a mercado”. O cálculo leva em consideração a taxa nominal e a expectativa de inflação para os próximos doze meses, sendo considerada uma medida melhor para comparação com outros países. Em setembro, o Brasil havia descido para a segunda colocação depois de ficar sete vezes consecutiva na ponta do ranking de juros reais. Após abertura da fronteira com Egito, brasileiros esperam sair de Gaza

Pelo menos 320 cidadãos estrangeiros foram autorizados a sair de Gaza nesta quarta-feira, em direção ao Egito, segundo agências de notícias. Pela primeira vez desde o início do conflito entre Israel e Hamas, no dia 7 de outubro, a fronteira entre o Egito e Rafah, cidade no sul da Faixa de Gaza, foi aberta. A decisão aconteceu depois de um acordo mediado pelo Catar com Israel, Egito e Hamas.

