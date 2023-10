Brasil já tem 37 mil pessoas com mais de 100 anos; veja as cidades mais velhas e mais jovens do país

Diante das mulheres tendo cada vez menos filhos e da longevidade aumentando, o Brasil já tem 37.814 pessoas com mais de cem anos de idade, sendo 27.244 mulheres. É o que mostram os novos dados do Censo 2022, divulgados nesta sexta-feira pelo IBGE.A maior concentração dos centenários está na cidade de São Paulo (SP), seguida pelo Rio de Janeiro (RJ), Belo Horizonte (MG) e Salvador (BA).

As cidades com idade mediana mais alta estão concentradas no Sul do país. As mais jovens, por outro lado, estão em estados da Região Norte. Confira a lista com as cidades mais velhas e mais jovens do Brasil:Censo 2022: as dez cidades com maior proporção de homens no BrasilCom longevidade maior, parcela feminina na população tende a aumentar, porque elas cuidam mais da saúde.

São 5,8 milhões a menos de brasileiros na faixa etária de 0 a 14 anos em relação a 1980. Eles são menos de 20% da população brasileira agora '#Clanessa' ainda vive! Amigas até hoje, Clara e Vanessa, do 'BBB 14', trabalham juntas em projeto sobre música headtopics.com

Na edição do reality show, as duas formaram um casal que conquistou muitos fãs e foram juntas até a final do programaNúmero de crianças até 14 anos diminui em 5,8 milhões desde o último censo de 2010. Há 94,2 homens para cada cem mulheres.

