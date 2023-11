Brasil gastou R$ 41 milhões do SUS para tratar vítimas de armas de fogo, diz estudo

Os homens representaram 89,6% das vítimas. A violência armada vitima mais pessoas negras: em 2022, representaram 57% das internações e as vítimas não negras, 16%. "O valor médio de uma internação por agressão com arma de fogo em 2022 (R$ 2.391,00) é 59% maior do que o da agressão por outros meios. O valor total das internações por agressão armada em 2022 é cerca de 2 vezes maior que o de agressões provocadas por força corporal e por arma branca", diz o Instituto Sou da Paz.

Segundo o estudo, o valor gasto para tratar as vítimas de armas de fogo poderia cobrir as despesas com 40,5 milhões testes rápidos de infecções sexualmente transmissíveis (ISTs), 10 milhões de hemogramas completos e 934 mil mamografias.

