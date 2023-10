Brasil está cada vez mais feminino e envelhece mais rápido, mostra Censo

Um país mais envelhecido e mais feminino. Esse é o Brasil revelado pelos novos dados do Censo de 2022 divulgados nesta sexta-feira (27) pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). As informações referem-se à idade e ao sexo dos brasileiros. Mostram também como o perfil da população vem mudando ao longo das últimas décadas.Segundo o IBGE, alguns fatores estão por trás destas tendências demográficas.

“A mortalidade masculina é maior em todos os grupos etários. O que resulta em uma população sobrevivente de mulheres. E temos uma alta mortalidade não natural em jovens adultos. Por violência e acidentes”, disse Márcio Minamoguchi, demógrafo do IBGE. LEIA MAIS:Veja, abaixo, outros detalhes sobre os dados de sexo e idade, tanto em nível nacional, quanto regional.

Brasil mais envelhecido Como já dito, a idade mediana dos brasileiros passou de 29 anos em 2010 para 35 anos em 2022. A proporção de jovens encolheu desde 1980, ao mesmo tempo que os idosos ganharam mais espaço (veja o infográfico acima). headtopics.com

Esse processo se acelerou principalmente entre 2010 e 2022. Os dados do IBGE mostram que o salto de envelhecimento da população brasileira no período foi o maior entre os duas edições do censo desde 1940.

Entre 2010 e 2022, houve aumento da idade mediana em todas as regiões do Brasil -- mas, mesmo assim, há uma grande diversidade entre as idades dos brasileiros dentro do próprio país.Como é possível ver acima, dois estados se destacam: Rio Grande do Sul (mais velho) e Roraima (mais novo). headtopics.com

Brasil mais feminino O Brasil tem uma população total de 203 milhões de habitantes, sendo 104,5 milhões de mulheres e 98,5 milhões de homens. Como é possível ver no gráfico acima, a população feminina está crescendo de forma constante há décadas.Há diferenças e peculiaridades entre os estados.

