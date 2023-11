Brasil é um dos países em que a conta de luz mais pesa no bolso; veja quem paga menos

De acordo com a Abrace (Associação de Grandes Consumidores de Energia e Consumidores Livres), os gastos de luz pesam mais para brasileiros do que para consumidores de outros 33 países.Segundo o levantamento, os brasileiros comprometem, em média, 4,54% da sua geração de renda anual com o pagamento da conta de luz residencial, acima de países europeus - como Espanha (2,85%) e Alemanha (1,72%.) -, e da América Latina - como Chile (2,65%) e Costa Rica (2,76%).

Levando em consideração o custo de comprar 200 kWh de energia elétrica em cada país, em comparação com o PIB per capta, o Brasil está no topo do ranking.Depois do Brasil, aparecem no ranking países como República Tcheca (3,24%), Grécia (3,03%), Espanha (2,85%), Costa Rica (2,76%), Itália (2,69%) e Chile (2,65%).

