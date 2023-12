Brasil é convidado a integrar a Opep+ como membro associado

O Brasil foi convidado a integrar grupo de países produtores de petróleo Opep+ como membro associado. A iniciativa partiu da Arábia Saudita, a maior exportadora da commodity no mundo, em meio à agenda do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) pelo Oriente Médio. No último sábado (2), durante seu segundo dia de participações na COP28, Lula confirmou que o Brasil participará da Opep+ para convencer produtores que os combustíveis fósseis chegarão ao fim.

“Acho importante a gente participar, porque a gente precisa convencer os países que produzem petróleo que eles precisam se preparar para o fim dos combustíveis fósseis. E se preparar significa aproveitar o dinheiro que eles lucram com o petróleo e fazer investimentos”. Entenda mais sobre a organização a seguir. O que é a Opep+? O grupo "oficial" da Organização dos Países Exportadores de Petróleo (Opep) é composto por 13 países e foi fundado na década de 1960. Já a Opep+ é a extensão do maior cartel de petróleo do mundo e entidade fundamental para definir os rumos do preço da commodit





