“Brasil e América do Sul têm uma relação histórica com as picapes”

hoje, no Brasil, é um bom negócio. Entre as divisões da categoria, há uma variedade crescente de opções, das compactas voltadas para o trabalho, como a Fiat Strada, veículo mais vendido do país em setembro, até as grandes, um segmento ainda incipiente, mas em rápido crescimento com a chegada de novos modelos..

Como vocês estão olhando para o segmento de picapes médias, um dos mais disputados do mercado brasileiro no momento? O segmento de picapes vem crescendo muito rapidamente. Foram muitos lançamentos ao longo do ano de 2023, não apenas entre as picapes médias, mas em pequenas e grandes também. E está muito disputado. Mas acreditamos que temos um produto que vem obtendo grande êxito. Somos uma marca estabelecida e reconhecida pelos clientes, não só pessoas físicas, mas também frotistas. Fundamentalmente, oferecemos robustez e qualidade.

Como trata-se de um produto global, há diferenças no perfil de uso do brasileiro para outros mercados? O uso é bastante parecido. Nos Estados Unidos os usuários fazem muitas trilhas, mas aqui também. Em alguns mercados em que o uso é muito focado no trabalho, a picape pode não ter todas as tecnologias. Ela pode não ter, por exemplo, a câmera 360°, o teto solar, ou algumas tecnologias de segurança. No Brasil, colocamos todas as tecnologias porque o consumidor valoriza. headtopics.com

Acredito que temos uma história, e isso vale para toda a América do Sul, com as picapes. O Brasil tem uma raiz forte no agro, no trabalho. E há uma identificação das picapes como ferramentas de trabalho. É um setor que respira essa robustez, que dá tranquilidade ao dirigir.É um produto que se impõe, se traduz em tranquilidade.

