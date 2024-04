Brasil deve acelerar processo de adesão à OCDE durante presidência do G20

Brasil deveria usar o protagonismo oferecido pela presidência rotativa do G20 para acelerar seu processo de adesão à Organização para Coooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), defende o Conselho de Relações Exteriores (CFR, na sigla em inglês), centro de debates voltado para política externa com sede em Nova York e escritório em Washington.

“A prioridade do presidente Lula para a governança global parece ser a reforma das Nações Unidas (ONU) e de seu Conselho de Segurança, mas isso não deve ocorrer durante a presidência brasileira do G20”, avalia. “Embora essa ambição tenha seu valor, assim como a reforma das instituições criadas após Bretton Woods, uma oportunidade de curto prazo mais efetiva para se tornar essa ponte seria concluir as tratativas para a entrada na OCDE. Ela também está de acordo com os interesses americanos, dado o foco do governo Joe Biden em apoiar o fortalecimento dos laços entre democracias de mercado

