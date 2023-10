Brasil 'desiste' de duas brigas por ouro no boxe; entenda o motivo

Vale Puskás? Paquetá faz golaço na derrota do West Ham para o Olympiacos; ex-Flamengo, Rodinei marca na vitória dos gregos

Já Abner Teixeira, que foi medalhista de bronze nos Jogos Olímpicos de Tóquio, está há dois meses com uma lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) no joelho direito."Seria imprudente da nossa parte colocar o Michael Douglas para lutar hoje, podendo agravar uma lesão que já estava curada. Não tem condições de luta. E o Abner também. headtopics.com

Além de Abner e Michael Douglas, o Brasil garantiu mais sete vagas no boxe para Paris: Beatriz Ferreira, Tatiana Chagas, Keno Marley, Jucielen Romeu, Carol Naka, Barbara Santos e Wanderley Pereira.

