Brasil cria Comitê Nacional de Cibersegurança e gera tensão entre Polícia Federal e GSI

A criação do Comitê Nacional de Cibersegurança para aperfeiçoar a segurança cibernética no Brasil pode reacender a tensão entre a Polícia Federal (PF) e o Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) editou nesta quarta-feira (27) um decreto instituindo a Política Nacional de Cibersegurança e criando o Comitê Nacional de Cibersegurança, que terá 25 membros.

O órgão tem, entre outras atribuições, a responsabilidade de apresentar medidas para aperfeiçoar a segurança cibernética do país e desenvolver a educação em segurança cibernética. Integrantes da cúpula da Polícia Federal ficaram incomodados com a decisão de o GSI coordenar o comitê. Fontes ouvidas reservadamente pela CNN defendem que a coordenação do grupo deveria ficar a cargo do Ministério da Justiça e Segurança Pública, a quem a PF respond





CNNBrasil » / 🏆 2. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Dia Nacional do Samba: a ligação entre samba e CandombléNo Dia Nacional do Samba, destacamos a forte ligação entre o samba e o Candomblé, que contribui significativamente para a divulgação da religião afro-brasileira.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Prisão de suspeito de matar agente da Força NacionalEduardo Santa Rita Carvalho, de 24 anos, foi preso após se entregar na Polícia Federal. Ele é suspeito de matar um agente da Força Nacional e violar a monitoração eletrônica.

Fonte: jornalextra - 🏆 6. / 87 Consulte Mais informação »

Observatório Cidadão para Saúde defende maior cooperação para resolver problemas no Sistema Nacional de SaúdeO Observatório Cidadão para Saúde (OCS) defende maior cooperação entre Organizações da Sociedade Civil (OSC), Ministério da Saúde (MISAU), profissionais de saúde e parceiros de cooperação para a resolução dos problemas que apoquentam o Sistema Nacional da Saúde (SNS), após ter-se assistido a uma ameaça de retorno à grave por parte dos médicos residentes no Hospital Central de Maputo, o maior centro hospitalar de Moçambique.

Fonte: observatorio - 🏆 23. / 51 Consulte Mais informação »

Congresso Nacional aprova texto-base da Lei de Diretrizes Orçamentárias para 2024Em sessão conjunta, o Congresso Nacional aprovou, nesta terça-feira (19), o texto-base do projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias (LDO) para 2024. Agora, o texto será enviado ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) para ser sancionado.

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Reforma tributária é aprovada no Congresso NacionalApós intensas negociações, o Congresso Nacional aprovou a reforma tributária, conjunto de mudanças que busca simplificar a arrecadação de impostos no país, unificando tributos que hoje são cobrados sobre a produção e a comercialização de produtos e serviços.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Organizações defendem direitos da comunidade LGBTQI+ no Sistema Nacional de SaúdeDiferentes Organizações da Sociedade Civil defendem a necessidade de se respeitar os direitos da comunidade LGBTQI+ e outros grupos vulneráveis dentro do Sistema Nacional de Saúde

Fonte: observatorio - 🏆 23. / 51 Consulte Mais informação »