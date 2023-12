Brasil confirma entrada na Opep+ como observador

Em última fala na Conferência do Clima em Dubai, presidente tenta contornar repercussão negativa do anúncio da adesão à Opep+. Sociedade civil critica silêncio sobre exigência de data limite para fim da era fóssil. Antes de se despedir da Conferência do Clima de Dubai (COP28), o presidente Luiz Inácio Lula da Silva confirmou a entrada do Brasil no poderoso clube do petróleo. Segundo Lula, o país integrará um subgrupo da Organização dos Países Exportadores de Petróleo, a Opep+, como observador.

“É como a minha participação no G7: eu vou lá, escuto, e não apito nada. Só falo depois que eles decidiram tudo”, disse Lula neste sábado (02/12) durante um encontro com a sociedade civil. O presidente tentou contornar a repercussão negativa do anúncio feito pelo ministro de Minas e Energia, Alexandre Junqueira, na quinta-feira – mesmo dia em que as negociações do clima começavam. Durante uma reunião virtual com a diretoria da Opep, Junqueira fora aplaudido de pé ao fim de sua fal





