Brasil busca tornar bancos multilaterais de desenvolvimento mais eficazes

Para combater a fome e reduzir a desigualdade global, é necessário tornar os bancos multilaterais de desenvolvimento mais eficazes. Representantes brasileiros apresentaram resultados de discussões feitas em Brasília sobre a 'arquitetura financeira internacional' para o G-20.

As prioridades incluem tornar a rede de segurança financeira global mais representativa e resiliente, tratar questões de dívidas, identificar vulnerabilidades de sistemas de pagamento e promover fluxos de capitais para países emergentes e em desenvolvimento





cartacapital » / 🏆 10. in BR Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Servidores públicos federais consideram paralisação unificada por aumento salarialServidores públicos federais estão considerando a possibilidade de uma paralisação unificada para pressionar por um aumento salarial em 2024. Várias categorias estão definindo datas para paralisar, mas uma ação geral é vista como alternativa caso uma contraproposta não avance.

Fonte: sbtnews - 🏆 25. / 51 Consulte Mais informação »

Governo lança edital do primeiro concurso público unificado para selecionar 6,6 mil servidoresO governo lançou o edital do primeiro concurso público unificado para selecionar 6,6 mil servidores. Agora é possível saber as vagas por tipo de formação, órgão do governo e cargo. A prova única está marcada para o dia 5 de maio e estima-se que o concurso receba de 2 a 3 milhões de inscritos. A maioria das vagas é para candidatos de nível superior, com salários de até R$ 23 mil.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Nova política industrial do Brasil promete financiamentos e subsídios de R$ 300 bilhões até 2026O governo brasileiro lançou uma nova política industrial com o objetivo de fornecer financiamentos e subsídios no valor de R$ 300 bilhões até 2026. O programa também inclui uma política de obras e compras públicas, com incentivo ao conteúdo local e a retomada de medidas adotadas anteriormente. Além disso, o governo destinará R$ 8 bilhões do BNDES para a compra de participação acionária de empresas. O plano, chamado de 'Nova Indústria Brasil (NIB)', estabelece metas e ações para a produção nacional até 2033, com estímulos para empresas nacionais.

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Brasil registra 257 mortes violentas de pessoas LGBTQIA+ em 2023Em todo o ano passado, 257 pessoas LGBTQIA+ tiveram morte violenta no Brasil. O dado foi divulgado pelo Grupo Gay da Bahia (GGB), a mais antiga ONG LGBT da América Latina.

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

Mercado de imóveis de alto luxo no BrasilO mercado de imóveis de alto luxo no Brasil vem quebrando sucessivos recordes, com produtos vendidos por preços que podem ultrapassar 40 milhões de reais. A movimentação aguça a curiosidade de muita gente a respeito dos valores ganhos como comissão por corretores especializados nesse segmento.

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Investimento em moedas movimenta bilhões no BrasilPode parecer estranho investir em moedas enquanto o dinheiro digital avança, mas a numismática - o estudo de moedas, cédulas e medalhas - movimenta entre US$ 50 bilhões e US$ 100 bilhões por ano no mundo, e os brasileiros não ficam para trás. Mesmo com mercado nacional pouco explorado, milhares de admiradores se reúnem em exposições e feiras no país, além de investirem valores significativos em peças antigas. Dados da plataforma “LeilõesBR”, um dos sistemas de leilões mais usados por colecionadores no país, apontam que o mercado de moedas movimentou pelo menos R$ 31 milhões em 2023. No ano anterior, o valor das vendas na plataforma ultrapassou a casa de R$ 33 milhões

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »