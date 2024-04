Brasil adota nova estratégia de vacinação contra o HPV

Em uma medida revolucionária no combate às infecções por HPV e à prevenção de diversos tipos de câncer, o Brasil adotou recentemente um novo esquema de vacinação. Agora, meninas e meninos de 9 a 14 anos podem receber uma única dose da vacina gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS), ampliando assim o acesso e a proteção contra este vírus extremamente prevalente e perigoso.

Por que a mudança para uma dose única da vacina contra o HPV? A decisão de mudar para um esquema de dose única tem fundamento em uma recomendação da Organização Mundial da Saúde (OMS), baseada em estudos que demonstraram a eficácia de uma única dose na proteção contra o HPV. Este avanço representa uma estratégia crucial para aumentar a cobertura vacinal e incluir outros públicos prioritários, facilitando também a introdução da vacina contra o HPV em programas de imunizações nos países de média e baixa renda, onde a adesão ainda é desafiador

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



o_antagonista / 🏆 22. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Brasil adota vacinação em dose única contra o HPVA ministra da Saúde, Nísia Trindade, anunciou uma nova estratégia na vacinação contra o HPV no Brasil. Agora, a vacina será administrada em dose única, ao invés das duas doses indicadas anteriormente. A decisão foi baseada em estudos científicos que mostram uma maior adesão à vacina.

Fonte: Terranoticiasbr - 🏆 29. / 51 Consulte Mais informação »

Brasil adota esquema de dose única para vacina contra HPVA recomendação vale para crianças de 9 a 14 anos de idade

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

Brasil adota esquema de dose única para vacina contra HPVEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

Desinformação e preconceito: vacina contra HPV previne câncer, mas adesão no Brasil segue abaixo da metaEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 - 🏆 7. / 86 Consulte Mais informação »

SUS disponibiliza novo teste de HPV que pode antecipar diagnóstico em até 10 anosVírus é o principal causador de câncer de colo de útero

Fonte: CNNBrasil - 🏆 2. / 97 Consulte Mais informação »

Novo teste de HPV no SUS pode antecipar diagnóstico em até 10 anosVírus é o principal causador de câncer de colo de útero

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »