Bradesco Asset e Farmtech lançam fundo de investimentos em direitos creditórios

Bradesco Asset sela parceria de cogestão com a Farmtech e estreia Fiagro de crédito na B3. Após reforçar a sua área de crédito com a contratação de Rogerio Boueri, a Asset selou uma parceria com a Farmtech Gestão de Recursos para lançar um fundo de investimentos em direitos creditórios (FIDC) na B3. O objetivo é levantar R$ 320 milhões.





🏆 4. valoreconomico » Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Incertezas fiscais estão dominando cenário doméstico, diz Campos NetoDeclaração foi feita em São Paulo em um evento para investidores do Bradesco Asset Management

Fonte: CNNBrasil - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

CVM abre consulta pública para regra definitiva de FiagroO regulador vai receber sugestões do mercado até 31 de janeiro

Fonte: valoreconomico - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

De olho no ‘casual sofisticado’, Aramis chega ao Rio dentro do plano de bater R$ 1 bilhãoGrife masculina tem fundo do Bradesco como sócio e reposicionou marca na pandemia

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

R$ 76 mil à vista: Marco Feliciano faz acordo para encerrar dívida de cartão de créditoBradesco iniciou cobrança, na Justiça, após deputado deixar em aberto fatura de R$ 110 mil

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Bradesco Seguros cresce no mercado pet e decide ampliar portfólioSeguradora lança apoio psicológico para tutores e ressarcimento de despesas com cremação de pets; segmento é um dos que mais crescem na companhia

Fonte: VEJA - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »

Presidente do Bradesco diz que banco atingiu pico na inadimplência no 3° trimestreBanco entende que momento é de trabalhar margem com clientes

Fonte: CNNBrasil - 🏆 4. / 93 Consulte Mais informação »