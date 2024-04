Botafogo pode ser acionado pelo São Paulo na Fifa por venda de goleiro

O Botafogo pode ser acionado pelo São Paulo na Fifa por conta da venda do goleiro Lucas Perri ao Lyon-FRA, no fim do ano passado. Perri foi vendido ao Lyon por 10 milhões de euros, mas o São Paulo ainda não recebeu sua parte.

Além disso, o São Paulo abriu um processo contra o Botafogo por uma negociação envolvendo outro jogador: Tchê Tchê. A relação entre os dois clubes está estremecida.

