Botafogo perde para o Cuiabá no Nilton Santos e deixa de ampliar a diferença na liderança

. O gol do Dourado foi marcado por Isidro Pitta após erro de Lucas Perri na saída de bola. Os cariocas pressionaram, porém sem êxito. A equipe de Mato-Grosso ficou na maior parte do jogo na defesa, contou com a boa atuação de Walter e conseguiu segurar o triunfo.permanece na liderança, com 59 pontos, mas deixa de ampliar a diferença e agora fica a seis pontos do, segundo colocado. Vale lembrar que o Glorioso está com um jogo a menos.

Como já esperado, a primeira etapa contou com superioridade ofensiva do Botafogo sobre o Cuiabá. Equipe alvinegra rondou mais vezes a área do Dourado, com connstrução pelo lado direito com Junior Santos, Eduardo teve uma boa chance, porém parou no inspirado Walter, que também defendeu um chute de Tchê Tchê e cabeçada de Tiquinho Soares.

No último lance do primeiro tempo, o VAR foi acionado após Cuesta balançar a rede. Inicialmente, o árbitro de vídeo analisou impedimento (que não estava), mas na sequência anulou gol por um toque no braço do zagueiro. Foi o sétimo gol anulado do Glorioso na temporada, o terceiro no Brasileirão.No início da segunda etapa, o panorama parecia que iria ser o mesmo do primeiro tempo, porém um erro mudou tudo. headtopics.com

