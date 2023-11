Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no Brasileirão

Botafogo perde para o Cuiabá em pleno Nilton Santos, desperdiça chance de disparar no Brasileirão e vê Palmeiras mais pertofoi complicada na noite deste domingo (29). Em pleno estádio Nilton Santos, o Glorioso perdeu por 1 a 0 para oAntes da partida, a torcida botafoguense não deixou a forte chuva atrapalhar mais uma festa no estádio Nilton Santos com novo mosaico.

No último lance da etapa inicial, em cruzamento desviado por Tiquinho Soares, Júnior Santos cabeceou para a pequena área, e Victor Cuesta completou para o gol. O lance, porém, foi anulado por toque de mão do zagueiro. headtopics.com

Na volta para o segundo tempo, aos 6, Denilson fez lançamento longo, Lucas Perri saiu mal do gol, Isidro Pitta correu até a área com o gol aberto, dividiu com Di Plácido e desviou para o gol, abrindo o placar.

Daí em diante, o goleiro Walter foi o protagonista da noite, fazendo defesas importantes para conseguir garantir a vitória de sua equipe fora de casa.

