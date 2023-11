Botafogo perde para o Cuiabá, e distância do Palmeiras cai para seis pontos

O Botafogo foi derrotado pelo Cuiabá por 1 a 0, neste domingo (29), no Estádio Nilton Santos, pela 30ª rodada do Brasileirão. O paraguaio Isidro Pitta marcou o gol da partida, no segundo tempo. O grande personagem da noite foi o goleiro Walter, do Dourado, que fez diversas defesas difíceis, uma delas nos acréscimos do segundo tempo, em finalização de Tiquinho Soares.

O Botafogo fica com 59 pontos, enquanto o Palmeiras, vice-líder, tem 53, mas com um jogo a mais. Final antecipada na 31ª rodada? A próxima rodada terá exatamente o duelo entre Botafogo e Palmeiras, na quarta-feira (1/11), às 21h30 (de Brasília), que deve ser decisivo para a disputa do título. O Cuiabá, por sua vez, praticamente se livra do risco de rebaixamento, chegando a 40 pontos e ganhando duas posições, em 10º da tabela.

Botafogo perde para o Cuiabá e vê Palmeiras mais perto no BrasileirãoBotafogo foi recebido com festa pela sua torcida antes de partida contra o Cuiabá pelo Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Botafogo x Cuiabá: onde assistir ao vivo, horário e escalações do jogo pelo BrasileirãoBotafogo e Cuiabá se enfrentam na 30ª rodada do Brasileirão. O jogo será neste domingo (29), às 20h, no Nilton Santos. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo leva gol inusitado, perde para o Cuiabá e aumenta jejum de vitória no Nilton SantosNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Botafogo x Cuiabá ao vivo: acompanhe o jogo pelo Campeonato BrasileiroOnde assistir e tempo real dos lances e das estatísticas do jogo da 30ª rodada do Brasileirão Consulte Mais informação ⮕

Torcida do Botafogo faz homenagem para Garrincha antes do jogo contra o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Sem Diego Costa, Botafogo divulga relacionados para enfrentar o CuiabáNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕