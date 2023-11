Botafogo perde para o Cuiabá e desperdiça chance de aumentar vantagem no topo da tabela do Brasileirão

Botafogo e Cuiabá se enfrentaram neste domingo (29), no Estádio Nilton Santos, em jogo válido pela 30ª rodada do Campeonato Brasileiro. Jogando em casa, o Alvinegro teve amplo domínio da partida, mas não conseguiu transformar a superioridade em gols. Por outro lado, o time visitante não perdeu a chance que teve, estufou as redes do líder do torneio e garantiu uma vitória maiúscula fora de seus domínios.

Victor Cuesta, mas a arbitragem assinalou impedimento, e o primeiro tempo terminou em 0 a 0. O destaque foi Júnior Santos, que não deu sossego para a defesa adversária.O segundo tempo se iniciou com gol do Cuiabá, após falha de Lucas Perri. O goleiro do Botafogo errou a saída de bola e facilitou para Isidro Pitta, que abriu o placar no Niltão.

