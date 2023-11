Botafogo leva virada incrível do Palmeiras e vê vantagem na liderança cair para três pontos

Além da derrota, a dor de cabeça alvinegra fica também por conta do clássico com o Vasco, na segunda-feira, quando não terá sua zaga titular. Cuesta e Marlon Freitas levaram os terceiros cartões amarelos e Adryelson levou o vermelho direto, após parar jogada como último homem já no segundo tempo. O atacante Júnior Santos, que voltou a ser destaque e marcou o terceiro, deixou a partida com dores musculares na coxa.

O segundo tempo se já se avizinhava como dramático para o alvinegro no golaço de Endrick, que logo nos primeiros minutos tirou a defesa para dançar, passou por três marcadores e chutou cruzado para vencer Lucas Perri.Em outro momento-chave da partida, Adryelson foi expulso após impedir gol desenhado do alviverde como último homem. Bráulio puxou o vermelho após ir ao monitor do VAR, para desespero do defensor, que saiu chutando microfone.

Quando o 3 a 3 já se consolidava como um dos grandes jogos desta edição do Brasileirão, virou uma das maiores partidas da história recente do campeonato: Murilo completou levantamento de Raphael Veiga na área para completar a virada fenomenal do alviverde, mais vivo do que nunca na briga pelo título.

José Deuzimar Rodrigues Veras, de 68 anos, estava desaparecido desde ontem. Caso é investigado pela Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) Republicano, porém, não está fora de perigo, com julgamento criminal previsto para 2024; ele é acusado de mentir para doares, fraude eletrônica, lavagem de dinheiro e de receber benefícios ilegalmenteEstudantes usaram um site de inteligência artificial especializado em remover as roupas de fotos de jovens que foram postadas nas redes sociais, simulando sua nudez com perfeiçãoAposta única de Goiânia (GO) leva prêmio de R$ 104,8...

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: A boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x PalmeirasA boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x Palmeiras

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palpite: Botafogo x Palmeiras – Campeonato BrasileiroVindo de três vitórias, o Palmeiras visita o Botafogo buscando a liderança do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Botafogo repetirá coincidências que fizeram Palmeiras perder Brasileiro?Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Palmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisãoPalmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisão

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo BrasileirãoO jogo entre Botafogo e Palmeiras pode ser decisivo para a conquista do título do Brasileirão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Textor elogia jogador do Flamengo: 'É um bom garoto, quero no Crystal Palace'Dono da SAF do Botafogo concedeu entrevista exclusiva à ESPN antes da partida contra o Palmeiras

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕