Botafogo leva gol inusitado, perde para o Cuiabá e aumenta jejum de vitória no Nilton Santos

Rio - Porto seguro do Botafogo no Brasileirão 2023, o Estádio Nilton Santos recebeu o quarto jogo seguido do Alvinegro sem vitória. Na noite deste domingo, 29, o Alvinegro perdeu para o Cuiabá por 1 a 0, em partida válida pela 30ª rodada do campeonato. O time chegou a fazer um bom primeiro tempo, mas ficou devendo na conclusão.

No início do segundo tempo, o Botafogo cometeu um vacilo gigante, e o Cuiabá, dentro da sua proposta, capitalizou. Aos nove minutos, Luis Henrique tentou uma jogada de efeito pelo lado esquerdo e perdeu a posse. Com a zaga alvinegra exposta, Denilson descolou lançamento para Pitta. Lucas Perri foi até o meio de campo para dar um chutão, mas a bola carimbou em Pitta. O atacante apostou corrida com Di Plácido e conseguiu o toque com o gol aberto.

