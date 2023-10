Botafogo lança estátuas e prepara ação em homenagem aos 90 anos de Garrincha

Rio - Um dos maiores ídolos da história do Botafogo, Garrincha completaria 90 anos neste mês de outubro e, pensando nisso, o Glorioso preparou uma ação especial para celebrar a história do 'Anjo das Pernas Tortas'. Em parceria com a Memorabília do Esporte, o clube lançará duas estátuas realistas do ex-jogador e colocará à disposição para venda em quantidade limitada a mil unidades.

Com isso, o clube almeja entrar no mercado de produtos colecionáveis. Além dos primeiros itens, o Alvinegro também colocará à disposição mais produtos como HQ, cards especiais e moedas na parceria com a Memorabília do Esporte.

