Botafogo blinda jogadores de estratégia externa do Palmeiras; entenda

Lúcio Flávio evitou entrar na polêmica e ressaltou que é apenas a opinião do adversário. 'Isso é uma opinião dele (que o Botafogo é o favorito). Como profissional, ele tem as colocações e a visão dele. É uma opinião do nosso próximo adversário. Precisamos apenas acreditar no que tem sido feito. Opiniões externas não vão mudar nosso comportamento.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALOGLOBO: A boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x PalmeirasA boa e má notícia para o torcedor alvinegro no Botafogo x Palmeiras

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

LANCE!: Palpite: Botafogo x Palmeiras – Campeonato BrasileiroVindo de três vitórias, o Palmeiras visita o Botafogo buscando a liderança do Brasileirão

Fonte: Lance! | Consulte Mais informação ⮕

MUNDO ESPN: Botafogo repetirá coincidências que fizeram Palmeiras perder Brasileiro?Botafogo e Palmeiras se enfrentam nesta quarta-feira (1º), às 21h30 (de Brasília), pelo Campeonato Brasileiro

Fonte: Mundo ESPN | Consulte Mais informação ⮕

SBTNEWS: Palmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisãoPalmeiras x Botafogo: diferença de apenas 6 pontos e clima de decisão

Fonte: sbtnews | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Botafogo x Palmeiras: onde assistir, escalações e horários do jogo pelo BrasileirãoO jogo entre Botafogo e Palmeiras pode ser decisivo para a conquista do título do Brasileirão

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

TERRANOTICIASBR: Palmeiras terá retorno de importante titular em 'final' contra o Botafogo; veja provável escalaçãoApós cumprir suspensão diante do Bahia, o volante Zé Rafael deve estar entre os 11 titulares que encaram o líder do campeonato

Fonte: Terranoticiasbr | Consulte Mais informação ⮕