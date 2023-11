Botafogo ainda é favorito ao título? Abel dá resposta sincera e cutuca jornalistas

Questionado sobre declarações passadas, em que afirmou que o clube carioca era o favorito a levantar o título nacional, o técnico português respondeu se mantém a mesma opinião. Além de todo o conteúdo ESPN, com o Combo+ você tem acesso ao melhor do entretenimento de Star+ e às franquias mais amadas de Disney+.E ainda cutucou os jornalistas, afirmando que após o triunfo no Rio de Janeiro, o Palmeiras, que outrora foi considerado"morto", será comentado por todos.

"Não vou mudar o que disse no primeiro turno, quando o Botafogo ganhou na nossa casa. Eu disse que o Botafogo tinha tudo para ser campeão. E continua. É a única equipe que só depende dela para ser campeão. Eles têm essa vantagem e, portanto, não vou alterar o que disse. Nós vamos procurar fazer nossos jogos. Temos compromissos muito difíceis, hoje era muito difícil.

"Os jornalistas vão começar a dizer agora do Palmeiras, os mesmos que disseram que o Palmeiras estava morto. Os mesmos que influenciam nossa torcida, que depois critica os jogadores e o treinador... É um jogo que vai ficar na nossa memória, na minha memória, com certeza."

Botafogo abre 3 a 0, Palmeiras conquista virada histórica no Rio e esquenta de vez briga por título do Brasileirão Endrick diz como 'ódio no coração' após escutar grito da torcida do Botafogo o fez decidir jogo pelo Palmeiras: 'Eu não iria deixar'

