Botafogo ainda é 'favoritaço' ao título? Veja projeção e quem está na briga

Botafogo abre 3 a 0, Palmeiras conquista virada histórica no Rio e esquenta de vez briga por título do Brasileirão Botafogo ainda é favorito ao título? Abel dá resposta sincera e cutuca jornalistas: 'Os mesmos que disseram que o Palmeiras estava morto', com 52 pontos, possui dois jogos a menos que Palmeiras, Grêmio e Atlético-MG, o que significa que, se ganhar ambos, tem a chance de saltar para a vice-liderança.

