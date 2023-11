Boston Celtics x Wizards: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela NBA

Boston Celtics x Wizards: após vencer os Knicks e Miami Heat, o Boston Celtics busca a sua terceira vitória consecutiva. (Maddie Schroeder/Getty Images)Após vencer os Knicks e Miami Heat, o Boston Celtic busca a sua terceira vitória consecutiva. A equipe está em segundo na Conferência Oeste e está junto com os Pacers na liderança.

Do outro lado, o Washington Wizards, está na oitava colocação e busca a sua segunda vitória. A equipe perdeu na estreia para o Pacers, porem se recuperou no jogo seguinte, vencendo o Grizzlies.Formado pela Universidedade Anhembi Morumbi, trabalha como redator da Home e na cobertura de eventos esportivos para Exame. Foi Estagiário e Assistente de Redação no SBT.

Golden State x Pelicans: onde assistir ao vivo e horário do jogo pela NBAO jogo entre Golden State e Pelicans é válido pela temporada regular da NBA Consulte Mais informação ⮕

Após os jogos de domingo (29/10), confira a classificação da NBASeis jogos aconteceram na rodada de domingo (29) e a classificação da NBA tem o Denver Nuggets isolado na ponta do Oeste. Consulte Mais informação ⮕

Há 20 anos, LeBron James fazia seu primeiro jogo na NBANo dia 29 de outubro de 2003, LeBron James fez o seu primeiro jogo da NBA contra o Sacramento Kings. Hoje, ele enfrenta o mesmo Kings. Consulte Mais informação ⮕

Onde assistir aos jogos de hoje da NBA - 28/10/2023Neste sábado (28), sete jogos agitam a noite de NBA; confira onde assistir ao vivo e os horários das partidas de hoje Consulte Mais informação ⮕

Onde assistir NBA: New York Knicks x New Orleans PelicansSaiba onde assistir ao jogo da NBA entre New York Knicks e New Orleans Pelicans, neste sábado, a partir das 20h, no Smoothie King Center. Consulte Mais informação ⮕

Boletim de rumores da NBA (28/10/2023)Confira informações sobre Pascal Siakam, Derrick White, Eric Gordon e Immanuel Quickley em nosso boletim de rumores da NBA de 28/10 Consulte Mais informação ⮕