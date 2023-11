Boris Johnson questionou cientistas sobre uso de secador de cabelo contra a Covid

'A parceira atual dele queria anunciar o noivado' e o ex-primeiro-ministro 'dizia que queria trabalhar em seu livro sobre Shakespeare, que ainda não foi lançado.' A publicação do depoimento ocorre um dia após uma jornada avassaladora para o ex-primeiro-ministro, em meio à investigação pública sobre sua gestão da pandemia.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

JORNALODIA: Reino Unido celebra 1ª cúpula mundial sobre riscos da Inteligência ArtificialNo jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas.

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Filhote de foca se perde em ilha do Reino Unido e é resgatado de aviãoO pequeno Fliquet foi abandonado na praia de St. Catherine pela mãe, que não voltou para alimentá-lo

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Jogador de hóquei no gelo morre atingido por lâmina de patinsAdam Johnson jogava pelo time inglês Nottingham Panthers

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕

BBCBRASIL: De heróis contra covid a 'abandonados': a onda de greves dos profissionais de saúde nos EUAFuncionários de hospitais e farmácias nos EUA exigem melhores condições salariais e reclamam da falta de pessoal.

Fonte: bbcbrasil | Consulte Mais informação ⮕

ELPAIS_BRASIL: Bélgica intercepta una partida de inyecciones falsas de Ozempic que en realidad contienen insulinaPacientes de Austria y Reino Unido han sido hospitalizados en las últimas semanas por el uso de unidades fraudulentas del fármaco

Fonte: elpais_brasil | Consulte Mais informação ⮕

CNNBRASIL: Vacinação contra a Covid-19 terá campanha anual para crianças e grupos de riscoIdosos, gestantes, profissionais da saúde e pessoas com deficiência permanente estão entre o público prioritário

Fonte: CNNBrasil | Consulte Mais informação ⮕