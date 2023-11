'Bora vender vibrador?': Veja como mãe e filha se uniram para empreender no mercado erótico

Em seu segundo episódio na TV, o ‘Prazer, Renata’, com Renata Ceribelli, mostra o crescimento do mercado erótico no Brasil. Em um evento realizado em Belo Horizonte , uma das maiores empresas do mercado, com faturamento anual de R$ 18 milhões, reuniu algumas de suas cinco mil vendedoras espalhadas pelo país.

O desafio agora é treiná-las para vender porta a porta produtos que focam no bem-estar feminino, como gel, sabonete íntimo e vibrador. As consultoras recebem orientação de especialistas de diversas áreas, como ginecologia, psicologia, fisioterapia pélvica. O bem-estar sexual feminino tem se tornado uma ótima fonte de renda e foi isso que uniu ainda mais Graciele e Micaele, mãe e filha, com 41 e 21 anos.

Elas contam à reportagem que esse é o primeiro treinamento presencial do qual participam, mas que receberam os produtos em casa e algumas orientações online.A filha, Micaele, conta como a mãe fez a proposta para que as duas passassem a empreender no mercado erótico. headtopics.com

"Bora vender vibrador? Produtos eróticos e tudo mais. Eu morrendo de vergonha, mas pensei 'por que não?' Bora conhecer para ver como é que é", conta. Agora, as duas estão juntas na busca por autoconhecimento. "Ao se conhecer e ainda vai ter um dinheiro a mais. Vou abrir um sex shop", diz Graciele.

O caminho para as duas está aberto. No mundo, a indústria do bem-estar sexual movimenta mais de US$ 74 milhões, sendo US$ 3 bilhões só no Brasil. E as mulheres dominam daca vez mais esse mercado.Bem-estar sexual Renata Ceribelli foi conhecer uma loja de bem-estar sexual e entender as principais diferenças em relação a um sex shop convencional. Quem explica é a empresária Laura Magri. headtopics.com

