Bombeiros fazem resgate de alpinistas durante chuva e vento forte na Pedra do Grajaú

Rio - Um helicóptero do Corpo de Bombeiros vem fazendo o resgate de dois alpinistas, desde a tarde deste domingo (28), após começar a chover e ventar forte, na Pedra do Grajaú, na Reserva Florestal do bairro, na Zona Norte. Ainda não há informações sobre o estado de saúde deles. O socorro segue em andamento. Matéria em atualização*

