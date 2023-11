Bombeiros entram no quinto dia de buscas por idosa que caiu no Canal do Caboclo

Rio – O Corpo de Bombeiros entrou, nesta segunda-feira (30), no quinto dia consecutivo de buscas pela idosa Maria do Carmo Basílio, que caiu no Canal do Caboclo, em Duque de Caxias, na manhã de quinta-feira (26). A vítima, de 78 anos, foi arrastada pela correnteza após parte de um muro de sua residência desabar em cima passagem de água.

Aqui era cheio de casa, mas a dela não entrou na indenização. Porém, com o decorrer da obra, foi ficando danificada”, contou.De acordo com a Secretaria Municipal de Urbanismo da Prefeitura de Caxias, a pasta fez contato com a proprietária do imóvel em três ocasiões em busca de um entendimento. O objetivo seria desapropriar o muro de fundos da residência para a realização da obra de macrodrenagem no canal.

