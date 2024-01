Bombardeios na região do Mar Vermelho continuam pelo segundo dia consecutivo

Este é o segundo dia seguido de bombardeios na região; alvo do novo ataque era radar usado pelo grupo rebelde para atingir embarcações no Mar Vermelhona capital do Iêmen, Sanaa. Desde novembro, o grupo rebelde tem atingido navios comerciais que passam pelo Mar Vermelho em protesto ao conflito entre Israel e Hamas na Faixa de Gaza.

, o Comando Central dos EUA disse que nesta última "ação de acompanhamento", conduzida pelo navio da Marinha USS Carney, foram usados mísseis de ataque terrestre Tomahawk. Eles tinham como alvo um radar usado pelos Houthis para atingir embarcações.. O grupo rebelde prometeu, em resposta, atacar mais navios que transitam pela região do Mar Vermelho e do Golfo de Aden. Nesse primeiro ataque, mais de 60 alvos foram atingidos em 28 locais diferentes. O bombardeio liderado pelos EUA matou pelo menos cinco pessoas e feriu seis, disseram os Houthis.Desde o começo do conflito entre Israel e o Hamas, os Houthis intensificaram bombardeios com drones e mísseis contra navios comerciais no Mar Vermelh





Os rebeldes Houthi do Iêmen, apoiados pelo Irã, estão intensificando os seus ataques a navios no Mar Vermelho, em retaliação à campanha militar de Israel em Gaza. Os ataques estão causando impacto na economia global e há preocupações de um conflito regional mais amplo.

Os Estados Unidos e o Reino Unido lançaram ataques aéreos nesta quinta-feira (11) contra os rebeldes huthis no Iêmen, em resposta às agressões desse grupo

Foram relatados ataques na capital, Sanaa, e na cidade de Al Hodaydah, reduto portuário dos houthis no Mar Vermelho. Os alvos incluem centros logísticos, sistemas de defesa aérea e depósitos de armas.

A tensão e a incerteza estão aumentando rapidamente nas regiões do Mar Vermelho e do Chifre da África devido a uma combinação de movimentos militares, ameaças ao comércio marítimo mundial, disputas territoriais, manobras diplomáticas e crises humanitárias. O risco de escalada aumentou significativamente após os Estados Unidos e o Reino Unido atacarem alvos rebeldes no Iêmen, em uma tentativa de reduzir suas capacidades militares. Desde novembro, a milícia fundamentalista iemenita tem ameaçado os navios que transitam por essas águas, que transportam cerca de 12% do comércio mundial através do Canal de Suez.

Os rebeldes Houthis do Iêmen, apoiados pelo Irã, estão intensificando os seus ataques a navios no Mar Vermelho, que dizem ser uma vingança contra Israel pela sua campanha militar em Gaza. Os ataques forçaram algumas das maiores companhias marítimas e petrolíferas do mundo a suspender o trânsito através de uma das rotas comerciais marítimas mais importantes do mundo, o que poderia potencialmente causar um choque na economia global. Acredita-se que os Houthis tenham sido armados e treinados pelo Irã, e há receios de que os seus ataques possam transformar a guerra de Israel contra o Hamas em um conflito regional mais amplo. Veja o que sabemos sobre os Houthis e por que eles estão se envolvendo na guerra. Quem são os Houthis? O movimento Houthi, também conhecido como Ansarallah (Apoiadores de Deus), é um dos lados da guerra civil iemenita que já dura quase uma década. Surgiu na década de 1990, quando o seu líder, Hussein al-Houthi, lançou o "Juventude que Acredita", um movimento de renascimento religioso para uma subseita secular do islã xiita chamada Zaidismo

Na cidade onde Jesus nasceu, segundo a tradição cristã, a prefeitura suspendeu quase todas as festividades e as ruas estão praticamente desertas

