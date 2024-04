Bombardeio israelense atinge equipe de ajuda humanitária em Gaza

Infelizmente ontem (segunda-feira) aconteceu um incidente trágico, as nossas forças atingiram involuntariamente pessoas inocentes na Faixa de Gaza. O chef José Andrés (ao centro), durante uma reunião com os senadores Chris Coons e Peter Welch para discutir o envio de ajuda humanitária para Gaza, no Capitólio dos EUA — Foto: CHIP SOMODEVILLA / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFPque faziam entrega de ajuda humanitária na Faixa de Gaza aconteceu durante um bombardeio 'não intencional' israelense.

A morte dos funcionários da ONG desatou uma reação internacional de cobrança de explicações de Israel, pedidos de cessar-fogo e de desculpas das Forças Armadas

