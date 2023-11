Bolsonaro vai à posse do presidente eleito da Argentina

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) afirmou à coluna que vai à posse do presidente eleito da Argentina, Javier Milei, marcada para o dia 10 de dezembro. "Ele me convidou. Já conversei com a Michelle , e ela vai comigo", diz."Se o Lula fosse , ficaria difícil. Mas como o Lula não vai, não deve ir, as coisas ficam mais leves", afirma. Durante a campanha, Milei deu uma entrevista afirmando que não se reuniria com Lula caso fosse eleito porque ele seria"um comunista".

O jornalista que o questionava afirmou:"E um grande corrupto, não?". O então candidato concordou, e acrescentou:"Por isso esteve preso". O ministro da Secretaria de Comunicação (Secom), Paulo Pimenta, disse que Lula _que reconheceu de imediato a vitória de Milei no domingo (19) _só deveria conversar com o o novo mandatário depois de ouvir um pedido de desculpas. Já os bolsonaristas sempre foram próximos do novo presidente da Argentina, eleito no domingo (19) com 55,69% dos votos contra 44,30% do peronista Sergio Mass





