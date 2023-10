Bolsonaro ofende Eliziane por relatório de CPMI, e senadora rebate: ‘Está com medo de ser preso’

O presidente Jair Bolsonaro (PL) criticou o relatório da Comissão Parlamentar de Inquérito sobre os ataques de 8 de janeiro e ofendeu a relatora dos trabalhos, a senadora Eliziane Gama (PSD-MA). Em um evento em Goiânia, nesta sexta-feira 27, Bolsonaro afirmou que o parecer final da CPMI 'é tão desqualificado quanto a relatora'. A informação é do jornal O Globo. 'Golpe? Desde quando assumi, me acusavam de querer dar um golpe.

Afirmou ainda que ele 'está com medo de ser preso'. 'Jair Bolsonaro foi o pior presidente da história do Brasil. Suas palavras ditas em ato hoje em Goiânia não valem nada, não me atingem. Mulher e nordestina sempre foram um alvo preferido para ele, já agredira antes a imprensa livre, os negros e os pobres, e tentou liderar um golpe no Brasil', escreveu. 'Bolsonaro está inelegível por 8 anos.

