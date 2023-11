Bolsonaro: “Não sei mexer direito em novas ferramentas de internet”

“Não sei mexer direito em novas ferramentas de internet e acabei, por engano, apagando nosso novo canal de WhatsApp, que trazia mais de 81 mil seguidores e informações todos os dias”“Fui informado que sua recuperação parece não ser possível, portanto reiniciaremos nossa tarefa”, acrescentou, postando novamente o link para entrar no grupo”Não é a primeira vez que Bolsonaro se atrapalha com ferramentas digitais.

"Não sei mexer direito em novas ferramentas de internet e acabei, por engano, apagando nosso novo canal de WhatsApp, que trazia mais de 81 mil seguidores e informações todos os dias""Fui informado que sua recuperação parece não ser possível, portanto reiniciaremos nossa tarefa", acrescentou, postando novamente o link para entrar no grupo"Não é a primeira vez que Bolsonaro se atrapalha com ferramentas digitais. Em abril, ele disse que fez um post por engano

