Bolsonaro lança Alexandre Ramagem como pré-candidato à prefeitura do Rio

A revelação ocorreu durante o 1º Congresso Harpia Brasil, realizado em Goiânia (GO) no dia 27 de outubro, onde Bolsonaro afirmou:Nesta quarta-feira, 1º de novembro, o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, oficializou a escolha de Ramagem para a disputa.

