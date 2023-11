Bolsonaro escondeu movimentação intensa de bastidores após derrota eleitoral

No fim de 2022, quando se recolheu no Palácio da Alvorada e quase não fez aparições públicas, escondeu uma intensa movimentação de bastidores. De apelos para admitir o resultado eleitoral até a edição de uma minuta golpista, as discussões travadas em reuniões até então secretas revelam como o ex-presidente trabalhou para encontrar alternativas para reverter a derrota nas urnas para Luiz Inácioda Silva. O GLOBO ouviu 14 pessoas que estiveram com o então mandatário naqueles dias.

Procurado, Bolsonaro não se manifestou.Após o baque inicial da derrota, o primeiro encontro em que Bolsonaro discutiu o que fazer ocorreu dois dias depois do segundo turno, em 1º de novembro, quando convocou seus ministros para irem ao Alvorada — a última reunião ministerial do seu governo. Na época, bloqueios de rodovias por caminhoneiros se multiplicavam pelo país e o então presidente vinha sendo acusado de ser condescendente com o movimento golpista, que ele considerava legítimo.Três pessoas presentes à reunião ministerial disseram que Bolsonaro ouviu apelos para que admitisse a derrota e iniciasse a troca de governo. Os pedidos vieram sobretudo da “ala civil”. Já a ala militar — comandada pelo general Braga Netto — aconselhou o então presidente a não se manifestar em relação à derrota enquanto não ficasse pronto um relatório das Forças Armadas sobre fiscalização nas urnas eletrônica

