Bolsonaro escolhe Ramagem para pré-candidato do PL no Rio, afirma Valdemar Costa Neto

"O Bolsonaro já tinha definido na semana passada que o Ramagem ia ser o candidato a prefeito do Rio. Bateu o martelo, com o apoio do. A decisão não muda mais. É decisão do Bolsonaro e não muda", disse Valdemar ao jornal “Folha de S.Paulo”.

, comandada pelo general da reserva. A decisão do TSE, caso mantida, sepulta qualquer possibilidade de candidatura no ano que vem."Braga Netto não queria ser prefeito. Falou muitas vezes que não queria porque tem muito varejo e não tava com pique para isso. Ele nunca quis ser nada. Ele já contribuiu muito para o país", disse Valdemar.apontada como um ativo da antiga pré-candidatura de Braga Netto.

Mesmo com a operação, o PL decidiu apostar em Ramagem. Foi depois da ação da PF que o deputado passou a se movimentar mais pela candidatura. Valdemar chama de piada as investigações que miram a Abin, por avaliar que a agência estava apenas cumprindo o papel que lhe é delegado.

"A Abin está lá só para isso, para investigar. É inacreditável eles brincarem com um assunto desse. A Abin está lá para xeretar, para ver tudo. Para checar tudo, para ter todo equipamento, sei lá que equipamento que é, mas está lá só para isso", disse o presidente do PL.A confirmação do nome de Ramagem como pré-candidato, contudo, não esfria a corrida de outros nomes do campo bolsonarista.

