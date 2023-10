Bolsonaro chama Eliziane Gama de “desqualificada”

Jair Bolsonaro (foto) criticou o relatório da CPMI do 8 de janeiro, que pediu seu indiciamento, e a relatora, Eliziane Gama (PSD-MA), classificando o trabalho do colegiado e a senadora como

“Golpe? Desde quando assumi me acusavam de querer dar um golpe. Uma CPMI cujo relatório é tão desqualificado quanto a senadora relatora daquela CPMI, a serviço do ministro da Justiça ” , declarou o ex-presidente, ao ser questionado sobre a prisão de apoiadores seus que participaram dos atos golpístas.“hoje em dia, um bom candidato não basta o partido aprovar. O TSE tem que aprovar antes”E, ao citar a reforma tributária, aproveitou para atacar Lula e o PT:

“Tudo que vem do PT você tem que desconfiar. Só incompetente e bandido. Você pode esperar o que dessas p…?”

