Bolsonaro ataca parecer da CPI do 8 de Janeiro que pediu seu indiciamento: 'Tão desqualificado quanto a relatora'; vídeo

relatório final da Comissão Parlamentar Mista de Inquérito (CPMI)(PSD-MA). Durante um evento realizado em Goiânia nesta sexta-feira, Bolsonaro classificou o trabalho da comissão e a parlamentar como "desqualificados".— Golpe? Desde quando assumi me acusavam de querer dar um golpe.

Bolsonaro participou do 1º Congresso Nacional do Instituto Harpia Brasil, entidade criada e presidida pelo ex-deputado Major Vitor Hugo (PL-GO), aliado do ex-presidente e ex-líder do governo de Bolsonaro na Câmara.

— Ontem (quinta-feira) o Senado deu um baita de um exemplo, não apoiando o nome para o... CGU? DPU. Ele já vinha fazendo palestra sobre ideologia de gênero. Cara de pau, já se achando o dono do pedaço. O nosso Senado rejeitou. Parabéns. Espero que outras desaprovações, se continuarem gente com esse perfil, aconteçam — destacou. headtopics.com

Delegados rejeitaram emenda do Canadá que pedia condenação de ataques do Hamas no dia 7 de outubro e a soltura imediata de refénsCom 54,68% da população do sexo feminino, cidade do litoral de São Paulo tem 100 mulheres para cada 82 homens; proporção de idosos ajuda a explicar a diferença

Edição de 2024 do jogo está em primeira semana de acesso antecipado, e a produção revelou os atletas mais negociados neste período

Consulte Mais informação:

JornalOGlobo »

Influenciador Lucas Rangel faz piada com cirurgia no olho: 'Tão sonhada Lipo Lad'No jornal O DIA você encontra as últimas notícias sobre o Rio, esportes, economia, diversão, entretenimento, Brasil, mundo e nosso time de colunistas. Consulte Mais informação ⮕

Por que o figurino de ‘Assassinos da Lua das Flores’ é tão interessante?Assinado por Jacqueline West e visto de perto pela comunidade Osage, retratada no filme, roupas trazem uma precisão impressionante de detalhes Consulte Mais informação ⮕

Renan quer usar CPI da Braskem para desgastar Lira e seu grupo políticoO parlamentar deve usar o colegiado para investigar a aquisição do Hospital do Coração pelo prefeito de Maceió, João Henrique Caldas Consulte Mais informação ⮕

Moraes integra relatório da CPMI do 8 de Janeiro a inquéritos no STFO documento final da comissão sugere o indiciamento de 61 pessoas, entre elas Jair Bolsonaro (PL) Consulte Mais informação ⮕

VÍDEO: Tempo fechado transforma o dia em noite no Rio de JaneiroNotícias e Entretenimento em um só lugar. Todo o conteúdo dos programas Band, Band Esportes, Band News, Últimas Notícias e Muito Mais. Acesse Agora! Consulte Mais informação ⮕

Rio de Janeiro: 35 ônibus queimados e um alvo de tiros impactam transporte na regiãoEpisódios foram consequência da morte do miliciano Faustão, sucessor de Zinho, no início da semana Consulte Mais informação ⮕