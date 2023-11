Bolsonaro apaga próprio canal no WhatsApp por engano: 'não sei mexer'

O ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) apagou por engano o seu próprio canal oficial no WhatsApp, neste domingo (29.out). Ele anunciou a confusão pelo seu perfil na rede social X, o antigo Twitter. Bolsonaro justificou que exlcuiu a conta por possuir dificuldades para mexer com"novas ferramentas da internet" e pediu aos apoiadores para se inscreverem no novo canal recriado, uma vez que seria impossível recuperar a conta deletada.

- Não sei mexer direito em novas ferramentas de internet e acabei, por engano, apagando nosso novo canal de WhatsApp que trazia mais de 81 mil seguidores e informações todos os dias.

