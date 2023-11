Vivo consolida crescimento com receita de R$ 13,1 bi no trimestre e olhar para educação e meio ambiente. O que talvez muitos dos “patriotas” não tenham se atentado é que as as duas marcas são produzidas pela mesma fabricante, dona da Piracanjuba. para a produção e distribuição de leite longa vida no Brasil. A fabricante Bela Vista é dona da Piracanjuba.

“Acabei de ver que bolsonaristas estão boicotando a Piracanjuba e falando para comprarem leite da Nestlé. Uma pesquisada básica evitaria passar tanta vergonha”, escreveu um perfil no X. O acordo entre a Nestlé e a Bela Vista inclui o licenciamento das marcas Ninho e Molico no segmento de leite líquido. O prazo do licenciamento é de dez anos.entrou em contato com a Laticínios Bela Vista para saber sobre o impacto do boicote nos produtos da Piracanjuba, mas até o momento não obteve respostas. O espaço permanece aberto. Famosos

