Bolsonarismo e a Constituição de 1988

Certos movimentos políticos só serão devidamente compreendidos daqui a um século. Mas o bolsonarismo só poderia ser perfeitamente entendido dois séculos atrás. Formou-se no plenário virtual do Supremo Tribunal Federal maioria em torno do entendimento de que, ao contrario do que supõem Bolsonaro e seus devotos, a Constituição de 1988 não se confunde com a de 1824, que previa um poder moderador.

que a Constituição em vigor não autoriza o presidente da República a recorrer às Forças Armadas contra o Congresso e o Supremo. Tampouco concede aos militares a atribuição de moderadores de eventuais conflitos entre os Três Poderes. O Supremo está"totalmente certo" ao deliberar que não há intervenção militar constitucional, disse à CNN o atual comandante do Exército, general Tomás Paiva."Foi ótimo porque acaba com essa discussão definitivamente", ecoou ao Valor o ministro da Defesa, José Múcio Monteir

Resumimos esta notícia para que você possa lê-la rapidamente. Se você se interessou pela notícia, pode ler o texto completo aqui. Consulte Mais informação:



UOLNoticias / 🏆 12. in BR

Similar News:Você também pode ler notícias semelhantes a esta que coletamos de outras fontes de notícias.

Bateau Mouche: série documental dramatiza naufrágio que chocou cariocas no réveillon de 1988O GLOBO acompanhou gravações no tanque oceânico da UFRJ, no Rio

Fonte: JornalOGlobo - 🏆 3. / 94 Consulte Mais informação »

‘Os Fantasmas Ainda Se Divertem’: 3 detalhes escondidos no trailerSequência do filme pop de 1988 traz personagens do elenco original e será lançado em setembro

Fonte: VEJA - 🏆 5. / 92 Consulte Mais informação »

Y Leonard Cohen pinchó en Binéfar, HuescaLeonard Cohen - Live in San Sebastian 1988

Fonte: elpais_brasil - 🏆 21. / 53 Consulte Mais informação »

Julgamento sobre descriminalização do porte para uso de drogas é interrompido e proposta de emenda é votada no SenadoA Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) do Senado votará uma proposta de emenda que coloca na Constituição que tanto a posse quanto o porte de drogas são crime no Brasil. Isso é atualmente previsto na Lei de Drogas (Lei nº 11.343/2006), que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal (STF). A decisão da Corte poderá levar à O avanço da Proposta de Emenda à Constituição (PEC) sobre drogas no Senado é vista por políticos, advogados e analistas ouvidos pela BBC News Brasil como um 'contra-ataque' no Congresso para tentar barrar a.

Fonte: bbcbrasil - 🏆 8. / 83 Consulte Mais informação »

Com Nikolas, Comissão de Educação será um dos maiores ativos eleitorais do bolsonarismoEnquanto o PT busca controlar as polpudas emendas parlamentares, a extrema-direita aposta presenteia com o megafone da comissão um deputado que domina como poucos o método da disseminação de pânico moral com finalidades eleitorais

Fonte: cartacapital - 🏆 10. / 73 Consulte Mais informação »

'Não é desprezando Bolsonaro que vamos vencer o bolsonarismo', diz GleisiA presidente do PT, Gleisi Hoffmann, afirmou ser preciso mostrar o impacto da extrema direita na democracia para 'vencer' o bolsonarismo. Em entrevista à CNN Brasil neste sábado, ela também voltou a criticar Campos Netto, presidente do BC, e

Fonte: UOLNoticias - 🏆 12. / 72 Consulte Mais informação »