Bolsas da Europa fecham em alta, na expectativa por decisão do Fed

, na sigla em inglês) industrial do Reino Unido aponta uma contração maior do que o esperado do setor. O indicador entra para a cesta de sinais que apontam para uma desaceleração econômica no país e reforçam a manutenção dos juros pelo Banco da Inglaterra na quinta-feira.

SIMILAR NEWS:You can also read news stories similar to this one that we have collected from other news sources.

EXAME: Bolsas da Europa fecham na maioria em alta, com indicadores reforçando pausa no aperto do BCEÍndice pan-europeu Stoxx 600 subiu 0,53%, aos 433,41 pontos

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Mariana Rios tem prejuízo de pelo menos R$ 285 mil em bolsas de luxo roubadasAtriz e apresentadora teve casa assaltada no fim de semana e compartilhou alguns itens levados por assaltantes

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

JORNALODIA: Ibovespa ignora cenário americano, sobe e renova máximas com expectativa de estímulos na ChinaMelhora é puxada pelo quadro mais satisfatório das bolsas de Nova York

Fonte: jornalodia | Consulte Mais informação ⮕

EXAME: Dólar hoje 1/11: abre em queda em dia de super quartaMoeda americana opera em queda com mercado aguardando as reuniões do Fed e Copom

Fonte: exame | Consulte Mais informação ⮕

JORNALOGLOBO: Fed, banco central americano, deve manter juros inalterados nesta quarta-feiraTaxas estão no maior patamar desde 2001. Atenção dos investidores se volta para sinalizações sobre fim do ciclo, em meio a atividade econômica resiliente

Fonte: JornalOGlobo | Consulte Mais informação ⮕

G1: Fed mantém juros dos Estados Unidos na faixa de 5,25% a 5,50% ao anoEscolha quais assuntos você quer ver e clique no botão para abrir as últimas notícias.

Fonte: g1 | Consulte Mais informação ⮕