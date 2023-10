Bolsa cai depois de Lula dizer que déficit fiscal 'dificilmente será zero'

O mercado financeiro fechou a 6ª feira (27.out) no negativo depois de oscilar intensamente ao longo do dia. Os analistas e investidores não viram com bons olhos o pronunciamento do presidente Lula a respeito da responsabilidade fiscal. Em um café da manhã com jornalistas, Lula disse que a meta de déficit fiscal para o ano que vem"não precisa ser zero".

O pessimismo puxou o Ibovespa para uma queda de 1,29% e 113.301 pontos. No câmbio, alta de 0,42% para ser cotado para venda a R$ 5,01.ESQUECE A META. Em uma frase, Lula praticamente acabou com o trabalho de meses da equipe econômica e enterrou a meta fiscal de déficit zero em 2024. Segundo o presidente,"nós dificilmente chegaremos à meta zero, até porque eu não quero fazer cortes em investimentos e obras.

"O mercado local performou pior que os pares, sentindo a piora nos riscos fiscais após o presidente Lula desconversar sob o compromisso com a meta de déficit zero em 2024, levando à disparada nas taxas de juros locais, com os investidores precificando riscos de maiores déficits nos próximos anos. headtopics.com

