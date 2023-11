Bola de Ouro: saiba como funciona a eleição do melhor jogador da temporada

O francês Karim Benzema, atualmente no saudita Al-Ittihad foi o vencedor do prêmio Bola de Ouro em 2022. A espanhola Alexia Putellas ganhou a versão feminina do troféu, enquanto Gavi, seu colega de Barcelona, foi eleito o melhor jovem. Sadio Mané levou o prêmio Sócrates, e Robert Lewandowski, o prêmio Gerd Müller. O belga Thibaut Courtois ergueu o troféu Yashin, e o Manchester City foi escolhido como clube do ano.

"A própria revista oferece a lista. A sugestão dela é o mesmo critério que eu uso: desempenho do jogador na temporada, não do mundo de todos os tempos. Às vezes, as pessoas confundem. Não é para dizer se o Messi é melhor do que o Modric. É dizer que naquele ano o Modric foi o melhor jogador do mundo.

Em 2022, Cleber escolheu Benzema como melhor do mundo, concordando com a votação geral. Em segundo, na lista do narrador, ficou o egípcio Salah, em terceiro, o belga De Bruyne, e em quarto, o brasileiro Vinícius Júnior. Mbappé fechou a lista. O narrador também contou como surgiu o convite para participar da votação. headtopics.com

"A Associação dos Cronistas Esportivos do Estado de São Paulo (Aceesp) tinha um horário num campo de futebol atrás do shopping Center Norte, da Fupe, e a gente ia jogar bola lá de manhã. E entre quem jogava tinha um jornalista francês que trabalhava na. Ele me disse que estavam ampliando o colégio eleitoral do prêmio e perguntou se poderia me sugerir.

Quanto ao colégio eleitoral também há diferenças. No caso do prêmio da Fifa também votam os capitães e técnicos das seleções e o público, enquanto na premiação da France Football apenas jornalistas estão credenciados a opinar. headtopics.com

O prêmio da Fifa é comumente entregue nos primeiros meses do ano, enquanto a premiação da Bola de Ouro acontece em outubro. Os dois troféus chegaram a ser unificados entre 2010 e 2015, mas em 2016 os eventos voltaram a caminhar isoladamente.

