Bola de Ouro 2023: Messi e Haaland despontam como os favoritos a vencer o prêmio

A disputa pelo prêmio de Melhor do Mundo na temporada 22-23 está acirrada. Campeão da Copa Mundo com a Argentina, Messi é o grande favorito para levar o prêmio pela oitava vez, mas é seguido de perto por Erling Haaland, Vini Júnior e Mbappé. Apesar disso, é quase certo que o argentino levará o troféu de novo.

A temporada de Lionel Messi foi mágica, ao menos com a camisa da Argentina. No PSG, o jogador teve problemas e não se adaptou e viveu apenas de lampejos. Mas, na seleção, carregou os hermanos até o tri da Copa do Mundo e foi o grande nome da competição. Na temporada, foram 41 jogos com 21 gols e 20 assistências.

Com 52 gols em 53 jogos, Haaland é, de fato, um fenômeno. Mesmo assim, o peso da Copa do Mundo, que é evidente em todos os prêmios a cada quatro anos, deve fazer a diferença. Dono dos melhores números individuais do mundo na temporada, a premiação deve ficar pra próxima.

Melhor jogador brasileiro em atividade, Vinícius Júnior é a grande esperança do Brasil para voltar aos grandes jogos de Copa. Pelo Real Madrid, já é incontestável e tem números para isso: 23 gols e 19 assistências em 55 jogos. É um grande nome para o futuro.

Se tivéssemos que citar um jogador jovem e pronto para dominar o mundo como Messi e Cristiano Ronaldo fizeram, este nome seria o de Mbappé. Avassalador em Paris e decisivo na Copa do Mundo, o francês é, pela primeira vez, o centro do foco do PSG, mas pode ser ofuscado, como na final, pela lenda argentina.

