BofA vê risco de S&P 500 sofrer correção com mais 5% de queda

S&P 500: índice de referência das ações americanas fechou na quinta-feira a 4.137 pontos (TIMOTHY A. CLARY/AFP//Getty Images)Última atualização em 27 de outubro de 2023 às, 16h16.corre o risco de cair mais 5% depois de descer abaixo de um nível técnico importante nesta semana, segundo Michael Hartnett, do Bank of America (BofA).— disse que agora que o S&P 500 caiu abaixo dos 4.200 pontos,.

O índice de referência das ações americanas fechou na quinta-feira a 4.137 pontos, próximo do nível que caracterizaria uma correção técnica.disparada dos rendimentos dos Treasuries americanosAs preocupações geopolíticas com o Oriente Médio e com a desaceleração dos lucros das empresas também prejudicaram o apetite por risco. OA demanda por ações de tecnologia continua alta, disse Hartnett.

Mas os fundos de renda variável globais registaram saques líquidos de US$ 2,1 bilhões, disse o BofA, com base em dados da EPFR Global. Os fundos de alta liquidez atraíram US$ 29,2 bilhões, enquanto US$ 2,2 bilhões foram direcionados para fundos de títulos.

